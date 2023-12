Auto elettriche | altro flop | Ford dimezza produzione nel 2024

Pirelli - In Germania apre un centro di sviluppo virtuale

... accelerazione e frenata sull'digitale. Il centro fornisce supporto a tutte le fasi di sviluppo di gomme per veicoli sia a combustione interna, chee ibride plug - in, con particolare ...

Batterie auto elettriche: quanto costano e come sono fatte La Gazzetta dello Sport

Così la Turchia frena la concorrenza delle elettriche cinesi La Stampa

Mazda MX-30 R-EV: la prova epica tra il fuoco e ghiaccio d'Islanda

In Mazda li chiamano "Epic drive", si tratta di quei test drive per la stampa capaci di far vivere esperienze uniche grazie a percorsi affascinanti con cui conoscere l'affidabilità delle auto della c ...

Brasile, vendite auto elettriche e ibride + 61% nel 2024. Stime associazione produttori, “crescita esponenziale in 4 anni”

Il mercato delle auto ibride ed elettriche in Brasile potrebbe crescere del 61% nel 2024, passando degli 88.800 veicoli venduti nel 2023 ai 142.000 del prossimo anno. È quanto ...