(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ilgenerale d’, Wolfgang-Lukas Strohmayer, ha fatto la suainaugurale al presidente della Provincia Autonoma di, Arno Kompatscher, nel Palazzo Provinciale di. Wolfgang-Lukas Strohmayer, 61 anni, nato a Graz, è subentrato nei giorni scorsi a Clemens Mantl comegenerale d’. Oltre a questioni di politica internazionale ed europea, i colloqui tra il presidente Kompatscher e ilgenerale Strohmayer si sono concentrati sui risultati delle elezioni provinciali in Alto Adige e sulla prossima formazione della Giunta. Il presidente altoatesino ha informato ilgenerale sulle ...

Antartico, è alto quasi 300 metri il più grande iceberg del mondo

...si incastrerà un iceberg o quando si sara' assottigliato abbastanza per essere rilasciato di',... Quest'anno la IV edizione della Carovana dei Ghiacciai farà tappa anche all'estero, ine ...

Austria, il nuovo console a Milano visita la città di Bolzano - Ildenaro.it Il Denaro

Fumata nera sulle nuove tecniche genomiche. A Bruxelles Lollobrigida fa squadra con Austria e Francia contro il cibo ... EuNews

Perché l’Austria è la prossima meta per le Tech Companies

Punto primo: il paese vanta una fra le maggiori spese in Ricerca e Sviluppo in Europa in relazione al Pil (3,26%, contro la media EU del 2,27%), un settore industriale che vale il 29% (quando, ad esem ...

Pronto il nuovo look per gennaio: quattro nuovi arrivi

Dalla Coppa al campionato la distanza è breve, perché domenica sera la Lucchese sarà attesa dal sempre ostico derby di Carrara. Se da una parte l’allenatore Dal Canto dovrà fare a meno di alcune “pedi ...