Ausilio | «Vogliamo vincere | le altre si nascondono Noi onesti»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pieronon si è soffermato solamente sul mercato, ma ha continuato parlando di Scudetto e delle concorrenti in Serie A. SCUDETTO – Pieroha lanciato la sfida: «Non ci nascondiamo. Sappiamo perfettamente che l’Inter ha le qualità per quel tipo di ambizioni. Se dovessimo dire che lottiamo per il quarto posto non saremmocon i tifosi e con la qualità dei calciatori. Da qui acomunque passano tante cose, ad esempio lesquadre che sidi più e hanno tutte lo stesso obiettivo. Non posso immaginare che Juventus, Milan e Napoli inizino il campionato con l’obiettivo quarto posto. Noi non ci siamo mai nascosti, nondichiararlo ogni tre settimane ma quello è l’obiettivo che abbiamo in testa. Se non riusciremo stringeremo la ...