Ausilio senza i 5 euro di Zhang per il mercato | i piani dell’Inter a gennaio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023)conosce bene gli obiettivi stagionalie farà il possibile per regalare a Inzaghi una rosa più completa nella seconda parte di stagione. Prima, però, bisogna fare i conti con gli investimenti davvero possibili, che stavolta non prevedono nemmeno la gag natalizia diCALCIOINVERNALE – L’asdel Presidente Stevenall’ultima Cena di Natalepermette di sviluppare diversi temi. Perlopiù in modo critico e a tratti ironico. Uno di questi riguarda il calcionerazzurro in vista della sessione invernale. Ildi, per tanti considerato “di riparazione”, è già virtualmente chiuso per l’Inter. Colpa della spesa possibile stanziata per ...