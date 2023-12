Ausilio | «Prenderemo il sostituto di Cuadrado Da capire una cosa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pieroè stato ospite di un evento a Vibo Valentia: il Premio Sportivo Fortunato De Agazio. Il direttore sportivo dell’Inter ha assicurato una. INTERVENTI – Pieroha assicurato che l’Inter si muoverà nel mercato invernale: «Se non ci fosse stato il problema dia gennaio saremmo rimasti così. Valuteremo con l’allenatore e con Marotta il da farsi.uno, dobbiamose fare un esterno o qualdi diverso. Dev’essere undi. Djalò? Un profilo che stiamo seguendo, adesso è infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato. Ci interessa molto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...