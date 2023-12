Ausilio | «Non ci nascondiamo | l’Inter ha la qualità per vincere lo scudetto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il ds delPiero, intervistato a Vibo Valentia quest’oggi dopo esser stato premiato, ha parlato di Juan Cuadrado che da quando è arrivato non è ancora riuscito a lasciare il segno e ora si è nuovamente fermato per un problema al tendine d’achille che lo terrà lontano dai campi di gioco per una durata piuttosto prolungata. «Ha provato a stringere i denti in questi mesi, ma dopo un consulto medico abbiamo preso la decisione di farlo operare. Domani incontrerò Inzaghi e Marotta e discuteremo su come muoverci. Non si fosse fatto male non ci sarebbe stata la necessità di intervenire. Abbiamo una squadra forte, stiamo riuscendo a gestire sia Campionato che Coppa. In attacco numericamente siamo a posto. Non dimentichiamoci che Mkhitaryan è un attaccante che in questi anni è stato impiegato da centrocampista, all’occorrenza il quinto attaccante ...