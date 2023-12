Aurigemma | porte aperte per gli Open day

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalle certificazioni musicali Trinity al progetto Eramus Plus. Si conferma istituto che guarda agli scenari internazionali l’Icdi Monteforte, come ha ribadito la dirigente Filomena Colella nel corso dell’Day della scuola secondaria di primo grado tenutosi ieri. Grande la partecipazione delle famiglie, a conferma di una scuola, che affianca alla secondaria di primo grado due plessi per la primaria e l’infanzia, capace di raccordarsi col territorio. Intanto, si lavora alla possibilità di aprire una nuova sede di Alvanella, ipotesi per la quale si attenda ancora il via libera dal Comune. L’incontro è stata anche l’occasione per presentare il logo dell’istituto realizzato da Francesca Maria Pagliaro, laureanda in “Design per la comunità” presso l’Università Federico II di Napoli, ex studentessa dell’istituto ...