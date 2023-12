Aurelio De Laurentiis vince due Leoni d’Oro a Venezia | uno è per il Napoli

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Duevinti al Gran Premio Internazionale didaDe. Il presidente delne ha ritirato uno proprio per il club partenopeo che ha conquistato lo scudetto lo scorso anno, dunque per i meriti sportivi, e uno personale per l’imprenditoria. Questo il suo post su Twitter: “Al Gran Premio Internazionale diper due. Uno alla “Società Sportiva Calcio* – Leoneper Meriti Sportivi. Uno personale, Leoneper l’Imprenditoria”. https://twitter.com/ADe/status/1735687299864670492 SportFace.