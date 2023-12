Aumentano i soggetti fragili over 65 | fondamentali i vaccini HZ e RSV

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Irestano il principale strumento di prevenzione in tutte quelle popolazioniche sono maggiormente esposte alle infezioni e a una maggiore gravità delle manifestazioni delle relative patologie. Per questo è fondamentale una protezione preventiva con il periodico vaccino contro l'influenza, con iaggiornati contro il Covid, che hanno proprio in questa popolazione il target specifico, con il vaccino contro lo Pneumococco, con i nuovicontro Herpes Zoster e Virus Respiratorio Sinciziale. Il problema da affrontare, infatti, non è solo quello di una singola patologia o di una coda pandemica, bensì sottolineare i bisogni dei pazienti che hannotà importanti e le cui condizioni generali di salute o il controllo della malattia possono essere ...