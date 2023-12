Aumenta il parco automezzi di CRI Caserta | consegnata nuova ambulanza speciale

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023). Giornata di festa per l’intero staff della Croce Rossa – Comitato di. Nella mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre 2023, presso la sede di via Petrarelle – Vicolo Pacifico, alla presenza di tanti volontari, il Presidente della CRI –, Teresa Natale, ha ufficialmente presentato alla stampa e ai numerosi presenti una. Si tratta di un veicolo, allestito per trasportare un paziente in pericolo di vita dal punto in cui si trova all’ospedale di riferimento (che può essere il più vicino o il più adeguato, a discrezione dei sanitari). La manifestazione inaugurale si è tenuta alla presenza di Maria Luisa Borzacchiello delegata area salute CRI che si è cimentata anche in un giro bene augurante del nuovo mezzo. “Stavamo ...