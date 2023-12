Aulo Chiesa nuovo presidente del Circolo De Amicis di Milano

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023), imprenditore nel settore della editoria, titolare di Biblion Edizioni e Zacinto Edizioni, è stato elettodeldi via Dedi, il prestigioso centro culturale fondato da Aldo Aniasi, protagonista nei decenni del dibattito sociale culturale e politico di. L’elezione è avvenuta alla unanimità, come pure è avvenuto per ilComitato Direttivo. Fiorella Imprenti e Giuseppe Merlo sono stati nominati vice presidenti. Davide Pozzi è ilSegretario Generale e Tesoriere. È in via di formazione un largo e autorevole Comitato Scientifico che verrà insediato nel mese di gennaio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.