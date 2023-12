“Attento a come parli” Dritto e rovescio | lite furiosa tra gli ospiti | la regia censura

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Momenti di grande tensione ieri sera a, il programma di Paolo Del Debbio io onda su Rete 4. Una considerazione del conduttore ha scatenato la furia di uno deglie studio che dopo un confronto serrato con l’esponente del Partito Democratico Brando Benifei ha lasciato lo studio. Una scena di cui Paolo Del Debbio, c’è da giurarci, avrebbe fatto volentieri a meno. Per fortuna i telespettatori da casa non hanno avuto modo di assistere a tutto. >“Non può restare al Grande Fratello”. La notizia choc sul concorrente: “Doveva andare così”. Scoppia il caso Durante la fase di montaggio, infatti, laha provveduto a tagliare il momento in fase di post produzione. Una piccola, ma involontaria, responsabilità su quanto successo ce l’ha anche Paolo Del Debbio. Iniziata con un dibattito sulla ...