Atreju | spunta Giambruno La Russa contro Pd e M5S su premierato

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – L'improvvisata di Andrea, ex compagno della premier Giorgia Meloni, segna la seconda giornata di, che in programma aveva due tra i temi più sentiti del momento. Da prima la giustizia e la sua riforma, in un panel dove è intervenuto il ministro Carlo Nordio, che ha avuto in Matteo Renzi un interlocutore spesso in linea ("lei è un gentiluomo", ha detto l'ex premier al guardasigilli). E poi anche focus sul tema del, dove hanno partecipato il presidente del Senato, Ignazio La, la ministra Elisabetta Casellati che firma il ddl di riforma costituzionale e l'ex presidente della Camera, Luciano Violante. Violante ringrazia per l'invito, sottolineando l'importanza del dialogo, non rinunciando a bocciare il ddl: "Da parte mia c'è un profondo e ...