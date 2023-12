Atreju | Roccella | “Gender un rischio per la libertà” Ma la scuola di Valditara è sempre più arcobaleno

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic – Nella giornata di ieri, a Castel Sant’Angelo, si sono aperte ufficialmente le porte di, la festa di Fratelli d’Italia. L’apertura dell’evento politico del partito di maggioranza del governo a guida centrodestra ha visto la presenza del ministro della Famiglia, Pari Opportunità e Natalità Eugenia, la quale ha parlato dal palco del convegno sulla natalità. “La questionenega l’identità femminile nega che le donne siano tali perché hanno un corpo di donna, che poi è il motivo per cui sono oppresse in tante parti del mondo”, queste le parole del ministro nel suo intervento. Le parole del ministroha, in seguito, rincarato la dose: “Io credo che le schwa, le filosofie, la negazione che possa essere usata la parola donna ...