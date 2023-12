Atletica Elite Club | salgono a 72 gli azzurri che riceveranno assistenza nel 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il consiglio della Fidal ha approvato nella riunione di oggi l’elenco degli atleti che faranno parte dell’, per cuida 64 a 72 glicheper il, con l’obiettivo di una migliore preparazione per le Olimpiadi di Tokyo. Di questi, sette sono classificati come Super Top (i sette campioni olimpici di Tokyo), dodici sono nella fascia Top, altri 53 si trovano invece nella fascia standard. L’elenco potrà anche essere integrato nel corso della stagione. Soddisfatto il presidente Stefano Mei: “Continua e si rafforza il nostro impegno nel supportare l’attività tecnica, in particolare in una stagione importante come quella che sta per arrivare con gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Il fatto ...