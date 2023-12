Atletica | 72 azzurri nell' Elite Club | Assoluti a La Spezia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) FIDAL al lavoro per la la candidatura di Roma per i Mondiali del 2027. ROMA - Il Consiglio Federale della FIDAL,a riunione di oggi a Roma, ha approvato all'unanimità l'elenco degli atleti che faranno parte dell': salgono da 64 a 72 gliche riceveranno assistenza per i