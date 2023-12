Atalanta | che belle sorprese Bonfanti e Del Lungo | passeggiata in Polonia e già testa alla Salernitana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’chiude imbattuta il girone di Europa League vincendo nettamente in. Non c’è stata assolutamente partita contro il Rakow, dimostratosi molto più modesto rispetto a quanto visto all’andata. Così dopo pochi minuti Muriel ha facilmente messo in gol un bell’assist di Miranchuk. Dopo che il giovanesi toglie il lusso di segnare all’esordio in Europa, ecco che Lucho vuole bissare la prodezza di sabato. Doppio tacco e palo che nega al colombiano un altro gol da antologia. Nonostante l’assenza di buona parte dei titolari e qualche sbavatura dei nostri, la differenza tra le due squadre è abissale. La Dea sembra sempre nelle condizioni di poter segnare, ma talvolta i giocatori nerazzurri non sono precisi. I polacchi provano generosamente a rendersi pericolosi ma hanno le polveri bagnate. Nonostante la partita conti ...