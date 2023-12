Assium | Oscar di Montigny alla terza Convention | “Non avremo scelta tra restare uniti o essere disuniti”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Laannuale di, in scena lo scorso 21 novembre presso la sede di Confindustria del Kilometro Rosso di Bergamo, fa parlare di sé a distanza di un mese. L’eco dei discorsi e delle suggestioni emerse attraverso le voci corali dei 17 speaker che si sono alternati sul palco, risuona nelle menti, e auspicabilmente anche nelle azioni, degli oltre 200 iscritti all’evento. “L’Unione fa la forza”: il fulcro degli interventi all’2023 “L’unione fa la forza. Insieme verso il futuro” è il fil rouge che ha tenuto insieme gli interventi, ma non è solo uno slogan: incarna profondamente l’etica collaborativa e i valori che contraddistinguono l’Associazione fin dsua fondazione, oltre a tutte le azioni concrete portate avanti per istituire il registro degli Utility Manager ...