Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La quota massima dell’si avvicinerà a 200 euro a partire da. Glimaggiorati per un motivo ben preciso. L’e universaleè stato varato nell’ottica di razionalizzare ed accorpare le prestazioni a sostegno della natalità (come ad es. le detrazioni per i) e per contribuire alla lotta al calo demografico nel nostro paese., aumenti da(Machedavvero.it)Ebbene forse non tutti sanno che dall’importo mensile di questa misura è destinato a crescere, per compensare il rialzo ...