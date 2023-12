ASL Caserta | “Prima tappa del laboratorio lotta allo stigma della malattia mentale”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Calvi Risorta. “Tutti abbiamo in noi il desiderio di esclusione, di mettere le distanze fra noi e il male. Dovere di chi lavora nel welfare è far si che il desiderio dell’esclusione non diventi pratica e poi governo dell’esclusione” Prof. Angelo Righetti. Su queste indicazioni, con il Patrocinio del Comune di Calvi Risorta, si terrà il Convegno “1^del” presso Centro Don Milani Loc. Petrulo – Calvi Risorta, il 16 dicembre 2023, a partire dalle ore 18,00. Interverrà il Prof. Angelo Righetti – Psichiatra, Neurologo, Farmacologo ed epidemiologo. Imprenditoresalutedi “Economia Sociale” e “Welfare di Comunità”. È stato per oltre trent’anni Dirigente ...