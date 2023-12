Asino di Martina Franca | puledri 30 mesi | ha vinto Ramon Mercato concorso

Cavalli murgesi: puledri 30 mesi, ha vinto Renzo Mercato concorso delle razze equine a Martina Franca

Attesa per il responso riguardante i puledri (trenta mesi) didiFranca.

Asino di Martina Franca: puledri 30 mesi, ha vinto Ramon Noi Notizie

Cavallo Murgese e Asino di Martina Franca. Tutto pronto per il 68° mercato-concorso ValleditriaNews

Primo classificato, Renzo. Secondo posto per Remus I born to win. Terzo: Rodano dei Monti. Sono i puledri di trenta mesi di cavallo murgese, in concorso a Martina Franca. È in svolgimento in questi gi ...

Martina Franca: mercato concorso delle razze equine dal 13 dicembre Sessantottesima edizione della rassegna

La sessantottesima edizione del mercato concorso, quindicesima mostra nazionale, del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca si svolgerà nel foro boario in contrada Ortolini dal 13 al 17 ...