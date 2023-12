Ascolti tv giovedì 14 dicembre 2023 | Un Professore 2 | Zelig il meglio di | Natale a Londra | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 dicembre 2023)tv14, ecco i risultati e idei principali programmi in tv. Il conto alla rovescia ha preso il via. Amancano solo pochi giorni. Tutto è pronto per accogliere le festività e anche sulle reti televisive si respira l’atmosfera natalizia. Tante trasmissioni a tema, ma anche inchieste, intrattenimento e film che riempiono le serate degli italiani in attesa del giorno di festa. Un2, (ilcorrieredellacitta.com)Prosegue la consueta sfida tra Rai e Mediaset che, in questo periodo, hanno come priorità, più che mai, quella di ‘vestirsi’ con i colori natalizi per contribuire ad infondere il clima di gioia nelle case dei telespettatori che si rilassano con trasmissioni ad hoc per l’occasione. Come ...