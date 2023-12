Ascolti tv del 14 dicembre | va ancora in scena Un Professore 2

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giovedì 14su Rai 1 torna per la seconda volta questa settimana Alessandro Gassmann nella fiction Un2. Lo scontro diretto è con il meglio di Zelig su Canale 5, conducono Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Se il Prof. Gassmann è protagonista indiscusso della tv d’intrattenimento (leggi i dati di ascolto della puntata di Un2 del 12), su Rai 3 Emma D’Aquino con Amore Criminale si occupa di femminicidio e in particolare del caso di Vera, nata in Ucraina e uccisa a 59 anni, a Rimini, dal marito Giovanni. Su Italia 1 va in onda l’ultimo appuntamento stagionale de Le Iene presentano: Inside dedicato alla Strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11del 2006, dove viene presentata una nuova prova mai emersa prima, ...