ASCOLTI TV 14 DICEMBRE 2023 | VOLA UN PROFESSORE 22 | 8% | IL MEGLIO DI ZELIG 12 | 7% | FORMIGLI 6 | 1% | DEL DEBBIO 5 | 8% | AFFARI TUOI 25 | 7% VS STRISCIA 15 | 9%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 15 dicembre 2023)TV 14· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – 281 7.00Tg1 – xUnoMattina – 863 17.72Storie Italiane – 890 20.07Storie Italiane – 1029 19.62È Sempre Mezzogiorno! – 1901 19.61Tg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – 1544 12.88La Volta Buona – 1576 15.37Il Paradiso delle Signore – 1770 19.52Pres. La Vita in Diretta – 1882 19.80La Vita in Diretta – 2269 19.79Reazione a Catena – 3119 21.48Reazione a Catena – 4272 25.29Tg1 – xCinque Minuti +– 4471 22.05 + 5421 25.71Un2 – 3914 22.80 (4095 20.95 + 3784 24.86)Porta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 989 20.36 + 804 18.03Forum – 1351 18.93Tg5 – xBeautiful – 2381 19.13Terra Amara – 2682 22.36Uomini e Donne – 2520 ...