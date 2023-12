Arte in movimento sulla Metro A di Roma | treno trasformato in un giardino itinerante per la mobilità sostenibile

Il Museo di storia naturale di Londra guarda avanti: diventerà un parco

LA VIA DELL'PER LA SOSTENIBILITA' E insomma l'idea di fondo è che i musei non possano stare ... presentata per la prima volta a Londra e oggi disponibile come format per altre sedi, un...

Neoclassicismo: caratteristiche e opere Studenti.it

Il programma di incontri dedicato all’immagine in movimento Sky Arte

Arte contemporanea dei nativi americani in mostra da Phillips New York

New Terrains: Contemporary Native American Art dal 5 al 23 gennaio 2024, la mostra, curata da Bruce Hartman, James Trotta-Bono, e Tony Abeyta, ripercorre le influenze del Modernismo, del Dopoguerra e ...

STRISCIONE A PESCARA E ROSETO - "TNT" MOVIMENTO GIOVANILE

La scorsa notte, noi ragazzi del Movimento Giovanile TNT abbiamo affisso nelle città di Pescara e Roseto degli Abruzzi (TE) degli striscioni che affermavano “Basta scuse: il vostro nemico siete voi!”.