Arrestato un altro latitante | è il 16esimo | è al vertice del clan Pesacane

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È stato individuato e catturato in una villetta nel comune di Scafati dai militari del Gruppo di Torre Annunziata, che lo hanno portato in carcere. Gabriele, 48 anni, era sfuggito a un’operazione lo scorso ottobre. Il– spiegano gli investigatori – è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gino Paoli: "La morte di Luigi Tenco Un colpo di teatro non riuscito, forse voleva imitarmi"

Cos'potevo avere Volevo vedere cosa c'era dall'altra parte". Per questo ha preso una pistola ... Ma quando hannoil mio pusher, ho smesso. Non per virtù; per necessità". E poi l'alcool: ...

Napoli, arrestato un altro latitante: è il capo del clan Pesacane ilmattino.it

Furti nel Cilento: arrestato un altro ladro della banda a Bari SalernoToday

Arrestato boss del clan Pesacane di Boscoreale: era sfuggito alla cattura due mesi fa

Gabriele Pesacane, 48 anni, considerato elemento apicale dell’omonimo clan, è stato arrestato dai carabinieri a Scafati, nella provincia di Salerno ...

Roma, arrestato rapinatore incubo dei tassisti: è un romano di 32 anni. Sette colpi in dieci giorni, incastrato grazie a una foto

Sono almeno sette i colpi messi a segno dal rapinatore seriale di tassisti. Ma: «Il numero potrebbe essere molto più alto, alcune vittime potrebbero non aver denunciato» ...