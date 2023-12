Argentina | il pugno duro di Milei contro le proteste di piazza | interruzione degli scioperi e arresto dei manifestanti

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) «Senza libertà non c’è ordine e senza ordine non c’è progresso». Recita così l’intestazione del comunicato stampa attraverso cui il ministero della Sicurezza argentino ha reso note alcune novità per reprimere lee le manifestazioni «che impediscono agli argentini di vivere in pace». La stretta sull’ordine pubblico viene direttamente da Javier, il neoeletto presidente argentino ultraliberista. Tra le misure previste dal nuovo protocollo del ministero – uno dei pochi rimasti – ce ne sono alcune particolarmenteverse. Qualche esempio? L’invito alle forze armate a interrompere glie arrestare i. Oppure gli interventi per «proteggere» i bambini dalle famiglie che li portano alle manifestazioni. O ancora: la decisione di creare un nuovo registro nazionale di tutte ...