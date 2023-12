(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Cinque partite a porte chiuse e una multa di 60mila euro. Queste le sanzioni a carico dell'Ankaragucu dopo quanto accaduto al termine della partita contro il Rizespor e in seguito all'aggressione perpetrata lunedì scorso daldel club che ha colpito con un pugno l'Halil Umut Meler, raggiunto anche da calci da altre due persone mentre si trovava a terra. Sanzioni, ovviamente, anche per ilFaruk, arrestato, che è statodalla Federcalcio turca. Halil Umut Meler tornerà ad arbitrare: dimesso due giorni fa dall'ospedale, è uninternazionale e fa parte dei fischietti Elite Uefa. Il campionato di calcio turco, invece, riprenderà il 19 dicembre dopo la sospensione decretata all'indomani dell'aggressione a ...

"Niente violenza nello sport": Severissima sanzione per il presidente del club turco che ha picchiato un arbitro - blue News

arrivata la sanzione nei confronti di Faruk Koca, il presidente dell'Ankaragucu che al termine della sfida di S per Lig con il Rizespor aveva colpito con un pugno al volto (e non solo) l'. Koca stato squalificato a vita, ma anche il suo club stato punito. In coordinamento con lo Stato, sono stati avviati procedimenti penali contro i responsabili e gli istigatori di questo ...

Arbitro picchiato in Turchia, il presidente Koca squalificato a vita AGI - Agenzia Italia

Arbitro picchiato in Turchia, squalifica a vita per Faruk Koca, presidente dell’Ankaragucu la Repubblica

Arbitro picchiato in Turchia, il presidente Koca squalificato a vita

L'Ankaragucu paga a caro prezzo il folle finale di gara di lunedì scorso contro il Rizespor: cinque partite a porte chiuse e una multa di 60mila euro ...

Turchia, aggredì arbitro con un pugno: squalifica a vita per il presidente dell'Ankaragucu

Arriva la squalifica a vita per Faruk Koca, il numero uno del club di Ankara, che si era già dimesso dalla carica dopo l'aggressione all'arbitro Umut Meler ...