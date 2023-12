Arbitro minacciato in partita | squalificata l’intera squadra

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È successo nel Modenese: l’di Consolata – Monteombraro è stato attaccato verbalmente e fisicamente per un rigore non concesso al 93? Continuano i problemi contro i direttori di gara nelle partite di calcio. Negli ultimi giorni c’è stato il caos in Turchia per la questione dell’Halil Umut Meler, che è stato picchiato dal presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca dopo il pareggio a tempo scaduto degli ospiti. Proprio per questo, la Superliga è stata sospesa a tempo indeterminato, e in Europa e nel mondo non si parla d’altro. La Federazione calcistica della Turchia (Tff) ha annunciato il provvedimento dopo la trasmissione delle immagini chiarissime in diretta televisiva. Maxi squalifica dopo le minacce in campo all’– Notizie.comAnche in Italia, però, purtroppo, non si è da meno. Nell’ultimo periodo è avvenuto un ...