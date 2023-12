Anzio Violenze e minacce ai danni dell’ex moglie | arrestato 57enne

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CRONACA –ai. Unromano e’ statoadper atti persecutori. Le vessazioni, perpetrate negli ultimi tre anni, sono state denunciate dalla donna alla polizia di-Nettuno. L’uomo, oltre a telefonare e inviare insistentemente messaggi alla donna, si era recato diverse volte presso l’abitazione minacciando di rivolgersi ai servizi sociali per farle portare via la loro figlia minore se la ex non fosse tornata con lui. Gia’ durante la convivenza la donna aveva subito maltrattamenti, ma negli ultimi tempi l’uomo l’aveva perseguitata, arrivando a lanciare sassi contro la porta dell’abitazione. Ilaveva anche minacciato di morte il nuovo compagno della ...