Antitrust | Oliviero Toscani | ' Ferragni? Facile prendersela con lei | ma donazioni sono balle' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - ", finanziamenti, beneficenza. Io non ci ho mai creduto, per me. Si tratta solo di azioni di marketing che servono a vendere di più. E poi, chi lo sa, magari Chiarapensava davvero che le cose stessero così. Ma èsempre con lei, povera donna". Così, all'Adnkronos,, il fotografo italiano, autore di campagne pubblicitarie entrate nella storia, spesso considerate controverse, capaci di sollevare dibattiti e polemiche. Sua ad esempio la campagna contro l'anoressia, supportata dal ministero della Salute, che mostrava il corpo scheletrico di una ragazza malata di anoressia, senza vestiti. "Io non credo esista o sia mai esistito un intento benefico da parte delle ...