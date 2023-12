Antitrust | maxi multa a Chiara Ferragni e 420mila a Balocco

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)daeuro da parte diper pratica commerciale scorretta. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale della signora, rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, eS.p.A. Industria Dolciaria per 420 mila euro. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul quale è ...