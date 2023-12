Anticipazioni Terra Amara 16 dicembre | sconvolgenti omissioni

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri cosa sta per accadere nella puntata della seriedel 16: Demir, Umit, Sevda e Kerem Ali al centro degli eventi Ancora segreti nella serie turcache vedrà ancora una volta Demir messo alla prova con inevitabilie non è il solo. Cosa sta per accadere a Cukurova? Dove eravamo rimasti Dopo le preoccupazioni per Kerem Ali, si ritorna a sorridere, infatti il bambino si riprende dopo la crisi cardiaca avuta. Sevda trova il modo per liberare la figlia da Demir, infatti ...