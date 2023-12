Anthony Edwards vuole diventare la faccia della NBA

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nell’ultimo decennio l’arrivo di una pletora di superstar europee ha costretto la NBA a una ricerca che inizialmente si dava per scontata: quella di volti americani da mettere in copertina per vendere il proprio prodotto, specialmente alle nuove generazioni. Se le “vecchie” superstar (LeBron, Curry, Durant giusto per dirne tre) hanno sempre un enorme peso specifico all’internolega, le nuove leve stanno ancora cercando di imporsi. Ma se parliamo di giocatori statunitensi prossimi a prendersi la scena, non c’è dubbio chesia in prima fila. Dopo gli ottimi Mondiali giocati da protagonista in una selezione americana molto giovane e inesperta per certi livelli (o nel basket FIBA in generale),ha iniziato la stagione in maniera strepitosa e, non a caso, l’avviosquadra ...