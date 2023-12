Aneddoti | cultura e riflessioni attorno alla ricetta di Natale della Repubblica Ceca

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Per rinfrescarsi le idee e riprendersi dsbronza, Šebek immerge la testa nella vasca da bagno piena d’acqua. Mentre riflette, sente uno strano verso provenire dpropria destra. Si gira e la carpa è lì che lo osserva boccheggiando, con espressione interrogativa. È una delle scene di “Pelišky”, film umoristico del regista ceco Jan H?ebejk, in cui si racconta il periodo precedentePrimavera di Praga (1968) attraverso le buffe vicende di due famiglie, una filo-comunista e una anti-comunista, che vivono su due piani diversi dello stesso palazzo. Cosa c’entra una carpa in una vasca da bagno? La scena si colloca nei giorni precedenti ile si dà il caso che la carpa si trovi lì a scopo, diciamo, alimentare. Non è una trovata splatter cinematografica (il film è del 1999 e ben lontano dagli odierni movimenti ...