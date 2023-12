Anche a Un posto al sole si riflette sulla libertà sessuale delle donne

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Come mai a Samuel molti riservano un trattamento diverso rispetto a Viola?” Chiede un utente in uno dei gruppi social più seguiti dai fan di Upas “Non mi sembra che abbiate utilizzato verso di lui i tanti termini irripetibili indirizzati a Viola, con la stessa facilità”. Qualche settimana fa avevamo raccontato la storia della professoressa che aveva tradito il pm Nicotera per Damiano, travolta dalle critiche dei fan prima che da quelle del marito. Mentre i familiari erano riusciti a capirla, perchèa una donna può capitare di averesbandate. Ma è vero che, ancora oggi, in una larga fetta della società, a un uomo vengono perdonate e alla donna no. Lei passa sempre per una poco di buono, mentre per lui è quasi normale. I commenti dei telespettatori di Upas confermano questo cliché, e non ci sono giustificazioni che tengano. Come ...