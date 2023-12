Anas: al via bando da 63 milioni di euro per servizi del controllo qualità e indagini geognostiche

Le offerte digitali , corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti dientro e non ...

ANAS, SARDEGNA: IN VIA DI CONCLUSIONE I LAVORI DI RISANAMENTO DI UN PONTE DELLA STATALE 292, A ... Anas

Ubriaco semina il panico a Sassari, fermato in fuga sulla 131

Un ubriaco di 60 anni, a Sassari, ha causato un grave incidente guidando contromano, e a forte velocità, in viale Italia.

Tre morti e due persone in fin di vita in 12 ore: sulle strade di Roma è una strage senza fine

Tre morti e due feriti gravi. Dodici ore tragiche sulle strade di Roma e provincia che incrementano il bollettino delle vittime della strada. Un giovedì di sangue, in cui hanno perso la vita tre uomin ...