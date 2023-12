Anas: al via bando da 63 milioni di euro per servizi del controllo qualità e indagini geognostiche

Le offerte digitali , corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti dientro e non ...

(Teleborsa) - Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi un bando di gara, del valore di 63 milioni di euro, per servizi di prove di ...

