Amministrazione | il centrodestra cerca un nuovo candidato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNelnon sembra esserci ancora nessun accordo. Ormai si dice che i partiti della coalizione, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, siano in una fase di stallondo un nome da candidare a sindaco. Le trattative vanno per le lunghe. Il problema sembra essere l’apertura iniziale che c’era stata nei confronti del sindaco Gianluca Festa, ilsembra si sia deciso alla corsa in solitaria. E allora anche ilindicato in un primo momento, Rino Genovese, giornalista del Tg3, pare ora non essere più in pole. Per dare unprofilo alla coalizione si vuol proporre un nome più identitario, che sia chiara espressione dei partiti. Potrebbe essere a questo punto il vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni D’Ercole. L'articolo ...