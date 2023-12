Amici News | forti accuse contro Alessandra Celentano | ex allieva rompe il silenzio

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un’exdiha recentemente sollevatodi una gravità senza precedenti nei confronti didurante un’intervista a Di più. La ballerina ha infatti criticato gli atteggiamenti della professoressa di danza, che non sono mai cambiati dall’edizione in cui partecipò anche lei, nel 2006/2007, e ha rivelato uno spiazzante retroscena sulla maestra che vede coinvolti anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ma vediamo di chi si tratta e cosa ha detto a proposito della prof.: Agata Reale si scagliaÈ Agata Reale, ex ballerina di successo e vincitrice della sesta edizione di, che ha deciso dire il ...