Amici 23 | il riassunto del daytime | tensione tra Holden e Rudy Zerbi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023)23, ildel: cosa è accaduto nel programma condotto da Maria De Filippi. Emozioni contrastanti nella Casetta Si avvicina il Natale anche nella casetta di23 e per i vari giovani artisti sono in arrivo delle sfide entusiasmanti, ma che allo stesso tempo richiedono una buona dose di lavorazione. Nel corso della consueta striscia quotidiana con il talent di Maria De Filippi, Mida si è confrontato con Lorella Cuccarini nelle battute iniziali del, dopo che il giovane artista è stato incaricato di esibirsi in puntata la prossima domenica su un brano molto complesso. “Non so come possiate pensare che io riesca a fare una canzone di Michael Bublé. Mi sembro anche stonato“, ha detto il ragazzo sfogandosi con la vocal coach. Visto il buon lavoro fatto nei giorni scorsi, ai ...