Altro che Lgbt e islamofobia La minoranza a rischio? I cristiani

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Tutela delle minoranze”, è questa la parola d’ordine che va di moda nel mondo politico e in quello dell’arte. Minoranze che, a quanto pare, riguardano solo quelle care al politicamente corretto. Il resto, invece, può aspettare tra una persecuzione e l’altra. Ebbene sì, oltre all’omofobia, la transfobia, la bifobia, la “grassofobia” e altri neologismi “inclusivi” esiste anche la cristianofobia. Un termine indubbiamente meno presente ai microfoni e nelle penne rispetto all’, sebbene la cristianofonbia sia molto più diffusa di quest’ultima. Dati che, oggi più che mai, è giusto ricordare, visto che sembra fare più notizia il puntuale quesito natalizio “presepe sì o presepe no?”, per non urtare la sensibilità altrui, che i 360 milioni diperseguitati, ovvero un cristiano su sette. A crescere è il punteggio degli indicatori nei ...