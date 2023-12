Alex Batty | ritrovato in Francia il ragazzino inglese scomparso in Spagna 6 anni fa | rapito da madre e nonno e portato in una setta

(Di venerdì 15 dicembre 2023)è statoin, a Tolosa. Ilfa inadesso ha 17ed è stato aiutato a tornare a casa da un'automobilista francese che lo ha visto vagare a piedi nei pressi della città e lo hacon se per dargli un passaggio. Da lì il racc

era scomparso da sei anni : nel 2017 si erano perse le tracce del ragazzino inglese, che all'epoca aveva 12 anni. Qualche giorno fa, la svolta:è stato avvistato sui Pirenei , lungo ...

Ora, all’età di 17 anni, è riapparso da solo in una stazione di polizia di Tolosa. Il giovane Alex Batty, originario di Oldham in Inghilterra, sarebbe fuggito da una “comune spirituale” nei Pirenei ...

A oltre sei anni dalla sua scomparsa, un diciassettenne inglese, Alex Batty, è stato ritrovato in Francia, nei pressi di Tolosa. Sarebbe stato rapito dai familiari che volevano farlo crescere in una c ...