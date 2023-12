Alex Batty | gli ultimi giorni nella comunità nomade prima del ritorno a casa

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ha 17 anni ora e neglisei ha vissuto in unain giro per l’Europa insieme alla madre e al nonno. Nel 2017 la nonna ne ha denunciato la scomparsa: l’11enne di Manchester non aveva fattoda un viaggio in Spagna, né erano tornati la madre Melanie (allora 37enne) e il nonno David (allora 58enne). Il ragazzo si è presentato l’altro giorno in una stazione di polizia di Revel, alle porte di Tolosa, rivelando la sua identità e ora potrà finalmente tornare a. Venerdì 15 dicembre il procuratore della città francese ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle condizioni del 17enne, raccontando glie il ...