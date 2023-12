Alberto e Charlène di Monaco | la cartolina di Natale con i figli

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo le Christmas card di casa Windsor, ecco quella da Monte Carlo: una tenero scatto firmato dal fotografo Eric Mathon, davanti all’albero addobbato di Palazzo dei Principi. Famiglia riunita e riflettori sui gemellini: Gabriella in velluto come la mamma, Jacques con il papillon come il papà