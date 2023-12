AEW | Secondo un “dirigente di alto livello della federazione” non c’è Jack Perry dietro la maschera di The Devil

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nell’ultimo episodio di AEW Dynamite, Hangman Page è stato attaccato da un gruppo di individuiti inviati da The, un personaggio la cui identità è ancora sconosciuta che ha rubato ladi MJF preso di mira wrestler come Jay White, Samoa Joe e lo stesso MJF. Durante l’attacco, Hangman è stato sollevato e sbattuto contro un’auto con una Powerbomb, causando la rottura del parabrezza anteriore. L’infortunio (kayfabe) terrà lontano Hangman Page dagli show per un breve periodo. Questa azione ha scatenato molte speculazioni tra i fan sull’identità reale di The, che alcuni hanno associato a, un lottatore assente dalla televisione dall’evento AEW All In a causa di un alterco sul ring con CM Punk. Sean Ross Sapp, giornalista di Fightful, ha diffuso ...