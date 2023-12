Aeroporto | ora ai varchi si accede con la carta d’identità

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Fiumicino, 15 dicembre 2023 – Novità per chi viaggia con ladi identità dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino: Aeroporti di Roma compie un nuovo passo per rendere l’esperienza del passeggero insempre più veloce e sicura. A pochi giorni dall’attivazione presso l’“G.B. Pastine” di Ciampino, adesso anche nel principale scalo italiano, l’“Leonardo da Vinci” di Fiumicino, è possibile utilizzare ielettronici (e-gates), fino ad ora destinati unicamente al controllo dei passaporti, con laitaliana. I 32,4 milioni di CIE italiane emesse per i maggiori di 14 anni dopo il 7 febbraio 2018 permetteranno dunque di semplificare, in tutta sicurezza, l’esperienza di viaggio dei passeggeri: sarà sufficiente presentare ...