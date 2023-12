Adottano e nel frattempo resta incinta di 3 gemelli | la coppia ora ha 4 neonati

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Unadella Pennsylvania, Zac e Brittney Wolfe, ha deciso di adottare una bambina dopo che, per anni, non era riuscita ad avere figli in modo naturale. Poco dopo, però, la sorpresa: la donna è rimastadi tre. “Dopo un anno di tentativi senza successo, abbiamo deciso di chiedere consiglio al medico per verificare se uno di noi due avesse un problema”, ha detto Zac a un giornale locale, il The Courier Express, spiegando come, inizialmente, i due pensassero che i problemi di fertilità potessero essere dovuti a un incidente dell’uomo risalente al 2011. “Eravamo nervosi a causa del mio infortunio”, ha continuato l’uomo. “E non eravamo sicuri se saremmo stati in grado di avere un figlio in modo naturale. Dopo che entrambi siamo ci siamo sottoposti a numerosi esami, però, i risultati erano a posto”. La ...