Adolescente muore di cancro – quando la mamma guarda la bara | le si scioglie il cuore

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non c’è nulla che un genitore tema quanto la perdita di uno dei propri figli. Chiedete a qualsiasi madre o padre, in qualsiasi parte del mondo, e vi diranno questo. Purtroppo, questa è la realtà che hanno dovuto affrontare i genitori di Laura Hillier, alla quale è stata diagnosticata la leucemiaaveva solo 13 anni. Quattro anni dopo, era stata dichiarata libera dal, ma la malattia è tornata crudelmente. Laura, una talentuosa e popolare studentessa della Nelson High School in Ontario, Canada, è morta il 20 gennaio 2016. La famiglia ha confermato la notizia attraverso una pagina Facebook creata per tenere aggiornati amici e follower sulla sua lotta. “Ha combattuto con coraggio e tutti voi sareste stati così orgogliosi di lei. Il suo portamento, il suo coraggio, la sua forza e il suo spirito puro hanno brillato fino alla fine”, ...