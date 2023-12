Adnkronos | 60 anni di storia raccontati in un podcast

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. () - L'compie 60. Sei decenni in cui l'agenzia di stampa, sotto la guida di Giuseppe Marra, ha saputo essere testimone e protagonista dei cambiamenti della società. Unada raccontare, attraverso fatti, notizie, avvenimenti, voci e suoni dell'epoca, con le testimonianze dei protagonisti. In onore della longeva attività nasce "Fa notizia da 60", una serieoriginale, in collaborazione con Eni. Negli episodi di venti minuti verranno trattati sei decenni dinazionale e internazionale fino al presente, con uno sguardo al futuro. Sessant'di notizie raccontanti con l'aiuto di ospiti d'eccezione: politici, sportivi, accademici e giornalisti. Le voci narranti saranno ...